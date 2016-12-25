Çevik’le tribüne
Olcay maç öncesi iki çevik kuvvet polisini tribünlere götürdü. Futbolcular, polisler ile birlikte taraftarlara üçlü çektirdiler.
Vodafone Arena'da Bursaspor ile oynanan Süper Lig maçının ardından düzenlenen hain saldırıda polislerimiz şehit olmuştu. Hafta arası oynanan Şehitlere Saygı Maçı'nın ardından siyah-beyazlılar ligde ilk kez Vodafone Arena'ya çıktı. Statta devrelerini kaybeden Çevik Kuvvet'e özel ilgi vardı.
'OLCAY, ÇEVİK'İ BURAYA GETİR'
Siyah-beyazlı taraftarlar kendi can güvenlikleri için şehit veren Emniyet mensuplarını ayakta alkışladı. Tribünler "Olcay Çevik'i buraya getir" diye bağırdı. Olcay Şahan da iki Çevik Kuvvet polisini alıp tribünlerin önüne kadar götürdü. Burada üçlü çektirdiler ve yumruk şov yaptılar. Taraftarlar, futbolcular ve polislerimizin bu birlik beraberlik görüntüleri dosta düşmana en güzel cevabı verdi.
VODAFONE ARENA'DA MÜZİK YAYINI YOKTU
Beşiktaş taratfarı son günlerde yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi. Hain saldırılarda verilen şehitler nedeniyle statta müzik yayını yapılmadı. Taraftarlar maç öncesi "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratlarında bulundu. Karşılaşma öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz için de saygı duruşunda bulunuldu.
'OLCAY, ÇEVİK'İ BURAYA GETİR'
Siyah-beyazlı taraftarlar kendi can güvenlikleri için şehit veren Emniyet mensuplarını ayakta alkışladı. Tribünler "Olcay Çevik'i buraya getir" diye bağırdı. Olcay Şahan da iki Çevik Kuvvet polisini alıp tribünlerin önüne kadar götürdü. Burada üçlü çektirdiler ve yumruk şov yaptılar. Taraftarlar, futbolcular ve polislerimizin bu birlik beraberlik görüntüleri dosta düşmana en güzel cevabı verdi.
VODAFONE ARENA'DA MÜZİK YAYINI YOKTU
Beşiktaş taratfarı son günlerde yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi. Hain saldırılarda verilen şehitler nedeniyle statta müzik yayını yapılmadı. Taraftarlar maç öncesi "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratlarında bulundu. Karşılaşma öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz için de saygı duruşunda bulunuldu.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Çevik’le tribüne haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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