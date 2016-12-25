Cenk mucizeyi başardı!
Gaziantep maçının 67. dakikasında kaçan gol siyah- beyazlı taraftarlara saç baş yoldurdu.
Bu dakikada Beşiktaş çok etkili geldi. Sağ kanattan Gökhan'ın ön direğe ortasında, Cenk topuğuyla vuruşunu yaptı. Süper bir refleksle meşin yuvarlağa vuran Cenk'in bu şık hareketinde, top kaleciden döndü. Seken topa Cenk Tosun bir kez daha vurdu ama kaleci yine inanılmaz bir çeviklikle gole izin vermedi. Ardından havalanan topa yükselen Cenk sonuç alamadı. Golcü oyuncu 87'de yerini Kerim Frei'a bıraktı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Cenk mucizeyi başardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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