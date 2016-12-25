 Cenk mucizeyi başardı! – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Cenk mucizeyi başardı!

    Cenk mucizeyi başardı!

    Gaziantep maçının 67. dakikasında kaçan gol siyah- beyazlı taraftarlara saç baş yoldurdu.

    Bu dakikada Beşiktaş çok etkili geldi. Sağ kanattan Gökhan'ın ön direğe ortasında, Cenk topuğuyla vuruşunu yaptı. Süper bir refleksle meşin yuvarlağa vuran Cenk'in bu şık hareketinde, top kaleciden döndü. Seken topa bir kez daha vurdu ama kaleci yine inanılmaz bir çeviklikle gole izin vermedi. Ardından havalanan topa yükselen Cenk sonuç alamadı. Golcü oyuncu 87'de yerini Kerim Frei'a bıraktı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:15
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