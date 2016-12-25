Beşiktaş'ın Avrupa'daki pilot takımı...
Beşiktaş, son dönemde Deportivo La Coruna'dan 2 futbolcu ve 1 antrenör transfer etti. Siyah-beyazlıların bu transferler için bonservis bedeli ödememesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Beşiktaş'ın Avrupa'daki pilot takımı
Kasımpaşa forması giydikten sonra 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ain'e transfer olan Ryan Babel, burada umduğunu bulamadı ve ardından İspanya'nın yolunu tuttu. Deportivo'daki performansının ardından Beşiktaş'ın transfer listesine giren golcü oyuncu, La Lig'daki son maçının ardından taraftarlara veda etti. Deportivo'dan transfer olup Tolga Zengin'den kaleyi devralan Fabricio da Beşiktaş'taki performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Geçtiğimiz yıl La Liga'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 1 kez kadroya dahil edilen başarılı kaleci, sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Son 6 ayda Deportivo'dan 1 kaleci ve 1 forvet transferi yapan Beşiktaş, İspanyol ekibini adeta pilot takımı görünümüne soktu.
Sambade de Deportivo'dan geldi
Slaven Bilic'in göreve gelmesinin ardından futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen'in önerisiyle Deportivo'dan ilk transferini yapan Beşiktaş, kaleci antrenörü Jose Sambade'yi kadrosuna dahil etmişti. 3 yıl boyunca Beşiktaş'ta çalışan Sambade, geçtiğimiz yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Sözleşmesi bittikten sonra ülkesine dönmek istediğini belirten Sambade'ye yönetim teşekkür ederek plaket vermişti. Deportivo'dan son dönemde 1 kaleci antrenörü ve 2 futbolcu transferi yapan siyah-beyazlı takım, İspanyol ekibine ise bonservis bedeli ödemeyerek önemli bir başarıya imza attı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:10
- Draxler PSG’de
Toplam 1
Yorum
GFB .. Ben Arfa Fenerbahçe ye hayırlı olsun ..
- Stoper De Jong
Toplam 5
Yorum
pes ya tolga ciğerci desen boylu poslu hızlı adam anlarımda de jong stoperde nedir arkadaş bu adamın ben futbol bilgisinden şüphe duymaya başladım pes ya
- Artist
Toplam 7
Yorum
mc BJKNİN YILI ne kadar kollama o kadar başarı geçen yıl arenada 6 GOL VAR KAZANAN YOKTU. ÖNCEKİ YIL GS 3 KUPA ALDI. HERKES YERE GÖĞE KOYAMADI. HAMZAYI SUPERMEN İLAN ETTİLER. TABİ BU ARADA OYUNCULARDA KADİFE GİBİ YUMUŞACIK TERE YAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ OYNADIKLARI İÇİN SEZON SONUNA KADAR KIRMIZI KART GÖRMEDEN SEZONU BİTİRECEKLERDİ Kİ SON MAÇTA KORAYA NUMUNELİK GÖSTERDİLER. AYNI HAKEM ÖZGÜR YANKAYA GS SON DAKİKADA GOLÜ ATARKEN VOLE YAPMIŞTI ÖZGÜR GEÇEN SENE YASİNE SARI KART GÖSTERDİ. önceki YIL OLSAYDI ELLERİYLE BİŞEY YOK İŞARETİ YAPIP MAÇI DEVAM ETTİRİR DÖNEN TOPLA GS BELKİ GOL ATARDI. HAMZA DENİZLİ ORHAN HOCA şota sadi hami hoca BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN 40 HOCA DEĞİŞTİRSENİZ TFF İSTEMEDİKTEN SONRA BAŞARI GELMEZ. aynı hafta fbnin maçını hüseyin bjknin maçını mete yönetti. yasinin kart gördüğü pozisyonun tıpa tıp aynısı akhisar ve eskişehirli oyuncular düşürüldü her 2 hakem elleriyle bişey yok işareti yaptı. ts nin maçını fırat yönetti TS li ramazana 1 pozisyonda 2 kart gösterdi bi cebinden sarı diğerinden kırmızı çıkardı gösterdi. oysa meloya kart göstereceğine küfretmiş emenikenin 3 hareketini 1 eylem saydım takdir hakkımı kullanıp kart göstermedim demişti.... .
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