Artist
Maçın başrol oyuncusu Aboubakar, oscarlık bir golle Kartal'ı uçururken, kaleci Gökhan bu artistik vuruşu film gibi izledi. Gaziantepspor engelini tek golle geçen Beşiktaş, sezonun ilk yarısını lider Başakşehir’in 1 puan arkasında ikinci bitirdi. Aboubakar bir de penaltı yaptırdı, Oğuzhan kaçırdı.
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Gazintepspor'u yenerek 2016'yı galibiyetle tamamladı. Beşiktaş'a ligde ilk yarının son maçında galibiyeti getiren golü 41'de Aboubakar kaydetti. Siyahbeyazlı takımda Oğuzhan 79'da bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Beşiktaş bu galibiyetin ardından Süper Lig'de puanını 35'e çıkarmayı başardı ve Başakşehir'in iki puan kaybettiği haftada liderle arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi başardı.
2016'NIN ZİRVESİNDE
Beşiktaş, 2016 takvim yılı içinde oynanan Süper Lig maçlarında en çok puan toplayan takım oldu. 33 haftada 73 puan toplayan siyah-beyazlılar aynı zamanda 22 galibiyet ile en çok kazanan takım da oldu. Kartal buna rağmen geçen sezonun 3 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş bu sezon 16 hafta sonunda 35 puan toplarken, geçen sezon 16. haftada 38 puan toplamış, ilk yarıyı da (17.hafta) 41 puanla lider geçmişti. Beşiktaş'ın geçen sezon 16. haftada attığı gol sayısı 37 olurken, bu sezon ise 28 gol atabildiler.
2016'NIN ZİRVESİNDE
Beşiktaş, 2016 takvim yılı içinde oynanan Süper Lig maçlarında en çok puan toplayan takım oldu. 33 haftada 73 puan toplayan siyah-beyazlılar aynı zamanda 22 galibiyet ile en çok kazanan takım da oldu. Kartal buna rağmen geçen sezonun 3 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş bu sezon 16 hafta sonunda 35 puan toplarken, geçen sezon 16. haftada 38 puan toplamış, ilk yarıyı da (17.hafta) 41 puanla lider geçmişti. Beşiktaş'ın geçen sezon 16. haftada attığı gol sayısı 37 olurken, bu sezon ise 28 gol atabildiler.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
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