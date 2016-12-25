 Arena’da 10. penaltı – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Arena’da 10. penaltı

    Arena’da 10. penaltı

    , 'daki 15'inci maçında 10'uncu penaltısını Gaziantepspor karşılaşmasında kazandı.

    Bu sezon ligde 7'inci kez penaltı atışı kazanan 'ta daha önce Cenk Tosun 5 kez, Oğuzhan ise 1 kez topu filelere göndermişti. Bu arada siyah-beyazlılar, 'daki tüm resmi maçlarda gol atma serisini dün de sürdürdü.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:35
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