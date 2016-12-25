Arena’da 10. penaltı
Beşiktaş, Vodafone Arena'daki 15'inci maçında 10'uncu penaltısını Gaziantepspor karşılaşmasında kazandı.
Bu sezon ligde 7'inci kez penaltı atışı kazanan Beşiktaş'ta daha önce Cenk Tosun 5 kez, Oğuzhan ise 1 kez topu filelere göndermişti. Bu arada siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'daki tüm resmi maçlarda gol atma serisini dün de sürdürdü.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Arena’da 10. penaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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