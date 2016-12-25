 Andreas isyan etti – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Andreas isyan etti

    Andreas isyan etti
    Alman defans oyuncusu Beck, hakem 'ın vermediği bir karara isyan etti. , 90+1'inci dakikada, ceza sahası içerisinde Rajtoral tarafından düşürüldü. Hakem Çınar pozisyona 'devam' kararı verirken, Alman oyuncu rakip oyuncunun kendisini düşürdüğünü söylese de hakemin kararı değişmedi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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