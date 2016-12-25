Abou şov
Vodafone Arena’da hırslı bir görüntü çizen Vincent Aboubakar taraftarlardan alkış alırken, 36 günlük gol atamama özlemini de bitirdi. Golünü tribünlere hediye etti.
Beşiktaş evinde Gaziantepspor'u tek golle mağlup ederken, 3 puanı getiren gol ilk yarıda geldi. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı rakibi karşısında Vincent Aboubakar'ın kaydettiği golle birlikte 1-0 önde kapattı. İlk yarıda istekli bir görüntü çizen Kamerunlu forvet artistik bir vuruşla fileleri havalandırarak 36 günlük gol orucunu bozmuş oldu.
ADANASPOR'A ATMIŞTI
Kamerunlu forvet, Süper Lig'de en son golünü 19 Kasım 2016 (1 ay 5 gün) tarihinde Adanaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada atmıştı. Kara Kartal bu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. Bu sezon 16. lig maçında 3'üncü golünü atan Aboubakar'ın ligde bir de asisti bulunuyor. Portekiz'in Porto takımından sezon başında kiralanan Aboubakar Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası da hesaba katıldığında bu sezon 23 maça çıktı ve 7 gol atıp bir de asist yaptı. Kamerunlu oyuncu maçtan sonra attığı golü tribünlere hediye ettiğini belirterek, "Maça çıkarken taraftarımız bizi inanılmaz motive etti. Statta coşku müthişti. Gol atacağımı hissediyordum. Benim golümle kazandığımız için çok mutluyum" diye konuştu.
GOLÜ ATIP TRİBÜNE KOŞTU
Özellikle ilk yarıda süper oynayan Aboubakar attığı gol ile birlikte 36 günlük gol orucunu bozmuş oldu. Büyük sevinç yaşadı.
ADANASPOR'A ATMIŞTI
Kamerunlu forvet, Süper Lig'de en son golünü 19 Kasım 2016 (1 ay 5 gün) tarihinde Adanaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada atmıştı. Kara Kartal bu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. Bu sezon 16. lig maçında 3'üncü golünü atan Aboubakar'ın ligde bir de asisti bulunuyor. Portekiz'in Porto takımından sezon başında kiralanan Aboubakar Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası da hesaba katıldığında bu sezon 23 maça çıktı ve 7 gol atıp bir de asist yaptı. Kamerunlu oyuncu maçtan sonra attığı golü tribünlere hediye ettiğini belirterek, "Maça çıkarken taraftarımız bizi inanılmaz motive etti. Statta coşku müthişti. Gol atacağımı hissediyordum. Benim golümle kazandığımız için çok mutluyum" diye konuştu.
GOLÜ ATIP TRİBÜNE KOŞTU
Özellikle ilk yarıda süper oynayan Aboubakar attığı gol ile birlikte 36 günlük gol orucunu bozmuş oldu. Büyük sevinç yaşadı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Abou şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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