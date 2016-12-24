Zaferle kapatalım
Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında Gaziantep’i ağırlayacak olan Kara Kartal, üç puan alarak zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında bugün G.Antep'i Vodafone Arena'da ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalacak. Geçen hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak bu sezonun ilk yenilgisini alan siyah- beyazlılarda, cezası sona eren Brezilyalı stoper Marcelo, bugünkü maçta takımdaki yerini alacak. Aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Adriano ise forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson, ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu Hutchinson, bu maçta sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.
RHODOLFO İLK 11'DE
Beşiktaş'ta cezası biten Marcelo'nun yanında bu akşam Rhodolfo ilk 11'de sahaya çıkacak. Teknik direktör Şenol Güneş, cezalı olan Adriano'nun yerine sol bekte Tosic'e şans verecek. Tecrübeli çalıştırıcı, G.Antep maçında orta sahadan kapılan toplarla hızlı hücum yapmayı planlarken, defansı da öne çıkararak mesafeyi daraltacak. Güneş, forvetlerini de sık sık kaleyi yoklamaları için uyardı.
Beşiktaş'ta Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson, ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu Hutchinson, bu maçta sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.
RHODOLFO İLK 11'DE
Beşiktaş'ta cezası biten Marcelo'nun yanında bu akşam Rhodolfo ilk 11'de sahaya çıkacak. Teknik direktör Şenol Güneş, cezalı olan Adriano'nun yerine sol bekte Tosic'e şans verecek. Tecrübeli çalıştırıcı, G.Antep maçında orta sahadan kapılan toplarla hızlı hücum yapmayı planlarken, defansı da öne çıkararak mesafeyi daraltacak. Güneş, forvetlerini de sık sık kaleyi yoklamaları için uyardı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK Kerim Antalyaspor eto BEŞIKTAŞ istiyoruzzzzzzzzzZZZ
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hasan ugur aynen kardesım su sabrıden ve cop bıdonu cavanda helede hamıtten acıl kurtulalım
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