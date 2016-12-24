West Ham Töre’yi gözden çıkardı
İngiliz The Sun gazetesi, Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ın devre arasında takımda yapacağı operasyonu açıkladı. Bilic'in bekleneni veremeyen oyuncuların ocak ayında gönderilmesini istediğini yazan gazete; Gökhan Töre'nin de bu listede olduğunu belirterek, "8 maçta forma giydi, skora sadece 1 asistlik katkı yapabildi. Kiralık geldi, gidecek" diye yazdı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
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adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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