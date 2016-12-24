 Son prova yapıldı – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Son prova yapıldı

    Son prova yapıldı
    , bugün 'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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