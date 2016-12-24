Ryan Babel imzaya geliyor
Bu sezon sonuna kadar 850 bin euro, önümüzdeki yıllar için de 1 milyon 750’şer bin euro alacak olan tecrübeli oyuncunun bugün İstanbul’a geleceği öğrenildi.
RAKAMINI KATLADI
Babel'in Beşiktaş'ı tercih etmesindeki en büyük etkenin, alacağı yüksek para olduğu belirtildi. Deportivo kulübünde forma giydiği 3.5 aylık süre içine sadece 110 bin euro kazanan Hollandalı yıldızın, Beşiktaş'tan 5 ay için 850 bin euro kazanacak olması camianın bazı kesimleri tarafından tepki topladı. Bu arada Aboubakar, Atınç, Boyko, Aras ve Alexis gibi Babel'in de yönetim tarafından alındığı iddiaları için eski yönetici Metin Keçeli şu açıklamayı yaptı: "Babel, Şenol Güneş'in takip ettiği ve oynatacağını bilerek aldığı bir oyuncu. Onun için Şenol hocanın bu tercihi üzerinde fazla yorum yapmaya gerek bile görmüyorum."
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:29
- Avni Aker’e veda maçı
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Yorum
sami trabzon yeni stadini maglubiyetle acmak istemiyor, diger yandan eski stadini da son macinda yenilgiyle kapatmak istemiyor, zor is yani, asagi tukursen sakal yukari tukursen biyik. en iyisi bu maci Giresun veya Rizede oynasin
- ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
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Yorum
TS'lu Bu adamı seviyorum. Samimi her şeyden önce. Her ne kadar Hollanda ekolünde diretse de zamanla değişim ile başarılı olacak kapasitede bence.
- ''Ailem sayesinde atlattım''
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Yorum
kerem gs şu adam gitmese şu an banko 11 deydi. sağ bek yok takımda.
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