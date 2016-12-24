Carroll sürprizi
Kartal’ın eski hocası Slaven Bilic, forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılara Andy Carroll’u önerdi. Hırvat çalıştırıcı, kiralama konusunda da aracı olacak.
Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aboubakar'dan beklediği verimi alamayan teknik heyet, Kamerunlu yıldızın Ocak ayında Afrika Kupası maçlarına da gideceği için bu bölgeye takviye yapmaya karar verdi. Bu konuda Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra West Ham'ın başına geçen Slaven Bilic'ten ilginç bir öneri geldi. Siyah-beyazlı yetkililer, Hırvat hocayla yaptıkları görüşmede 27 yaşındaki Ganalı forvet Andre Ayew için nabız yoklaması yaparken; Bilic ise Andy Carroll'u önerdi. Bilic, 27 yaşındaki İngiliz Carroll'un Beşiktaş'ta Gomez'in yaptığı patlamayı yapabileceğini söyledi ve kiralanması konusunda yardımcı olacağı sözünü verdi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:31
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mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
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adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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