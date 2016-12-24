Beşiktaş - Gaziantepspor | Canlı Anlatım
Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında Gaziantep’i ağırlayacak olan Kara Kartal, üç puan alarak zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında G.Antep'i Vodafone Arena'da ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalıyor.
Geçen hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak bu sezonun ilk yenilgisini alan siyah- beyazlılarda, cezası sona eren Brezilyalı stoper Marcelo, bugünkü maçta takımdaki yerini alacak. Aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Adriano ise forma giyemiyor.
Beşiktaş'ta Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson, ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu Hutchinson, bu maçta sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Cenk, Aboubakar
Gaziantepspor: Gökhan, Rajtoral, Barış, Musa, Van Hintum, Fatau, Muhammed, Abdülkadir, Kangwa, Ghilas, İlhan
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:54
- CR7’den Suriyeli çocuklara destek
Toplam 4
Yorum
neoplan cr7 bu açıklamaları yaparken messi, babasıyla birlikte kaçırdıkları vergileri hesaplamakla meşguldür
- Konate hamlesi
Toplam 5
Yorum
ibrahim cenevrede yasiyorum pek cok sefer konate izledim, cok yetenekli iyi bir golcu, alinirsa cok is yapar ve cok yuksek bedellede satilir.
- Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel İstanbul'da!
Toplam 18
Yorum
TAYFUN TÜRK Bu kasimpasa dan gönderilen FUTBOLCU degilmiydi ? Arablara sonra kulüpsüz kalmisti hani ? Kasimpasa NÎN gönderdigi FUTBOLCU BJK DE YANI ? Interesant
Beşiktaş - Gaziantepspor | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.