Beşiktaş - Gaziantepspor | Canlı Anlatım

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında G.Antep'i Vodafone Arena'da ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalıyor.



Geçen hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak bu sezonun ilk yenilgisini alan siyah- beyazlılarda, cezası sona eren Brezilyalı stoper Marcelo, bugünkü maçta takımdaki yerini alacak. Aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Adriano ise forma giyemiyor.

Beşiktaş'ta Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson, ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu Hutchinson, bu maçta sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.







İŞTE İLK 11'LER



Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Cenk, Aboubakar



Gaziantepspor: Gökhan, Rajtoral, Barış, Musa, Van Hintum, Fatau, Muhammed, Abdülkadir, Kangwa, Ghilas, İlhan