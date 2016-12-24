Babel, Vodafone Arena'da
Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Ryan Babel, ligin 16. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.
Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olan Hollandalı futbolcu, Vodafone Arena'da yeni takım arkadaşları ile birlikte Gaziantepspor maçını izledi. Babel'in yanında Adriano ve Talisca yer aldı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:52
- Dünya hayran kaldı
Toplam 7
Yorum
TAYFUN TÜRK Birader Avrupa dâ. Kupası olmayanlar var dediklerini kıskanırlar sonra :-))
- Başakşehir Adana'ya takıldı
Toplam 2
Yorum
haldun çok ayıp ettiler. ben safkan beşiktaşlıyım ama adamların gollünü ofsayt diye gözlerinin içine baka baka yediler. 2 puanları gitti. yazık!!!!
- ''Hedef niye hep benim?''
Toplam 23
Yorum
alperen yırtınmana gerek yok volkan çalımı az at birde son vuruşa çalış ayrıca vurulacak zaman pas pas atatacak zaman şur atma tamammı volkan bizlere saç baş yoldurma
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