 Babel, Vodafone Arena'da – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Babel, Vodafone Arena'da

    Babel, Vodafone Arena'da
    'ın yeni transferi , Vodafone Arena'da maçını izliyor.

    Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Ryan Babel, ligin 16. haftasında Beşiktaş'ın 'u konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.



    Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olan Hollandalı futbolcu, Vodafone Arena'da yeni takım arkadaşları ile birlikte Gaziantepspor maçını izledi. Babel'in yanında Adriano ve Talisca yer aldı.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:52
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