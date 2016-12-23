 Tosic’le 1+1 yıl daha – Fotomaç – 23 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’le 1+1 yıl daha

    Tosic’le 1+1 yıl daha

    Sırp oyuncunun 2+1 senelik sözleşmesinde opsiyon hakkını kullanacak olan yönetim, 1 yıl daha ekleyip mukaveleyi 2019’a uzatacak

    Beşiktaş yönetimi, Dusko için girişimlerini hızlandırdı. 2015'te Gençlerbirliği'nden bedelsiz olarak alınan Sırp oyuncu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla siyah-beyazlı takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Teknik direktör Şenol Güneş'in sol bekten stopere çektiği Tosic, savunmadaki başarısıyla siyah-beyazlı takımda sözleşmesi uzatılacak isimler arasına adını yazdırdı. 31 yaşındaki Sırp futbolcunun opsiyon hakkı siyah-beyazlılarda olmasına rağmen, yönetim bu süreyi uzatmak için harekete geçti.

    GÜNEŞ ÇOK MEMNUN
    YÖNETİM, Tosic'in 1 yıllık opsiyon hakkını kullanmak isterken, Sırp defans oyuncusuna +1 yıl daha imza attırma kararı aldı. Teknik direktör Güneş'in "Tosic'i tutalım" kararının ardından harekete geçen yönetim, başarılı oyuncunun menajeri İstanbul'a çağırıldı. Tosic'in menajeriyle İstanbul'da yapılacak görüşmede sol bek ve stoper oynayan futbolcunun sözleşmesinin 2019 yılına kadar uzatılması için el sıkışılacak.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tosic’le 1+1 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle