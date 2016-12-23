 Talisca Ocak’ta hazır – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Talisca Ocak’ta hazır

    Talisca Ocak’ta hazır

    BEŞİKTAŞ'ta tarak kemiği kırıldığı için ameliyat olan Talisca'dan güzel haberler geldi.

    Sakat futbolcuların durumları hakkında sağlık ekibiyle sık sık görüşme yapan Güneş, yaklaşık 2 haftadır takımdan ayrı bireysel çalışan Talisca ve Aras'ın durumunu yakından takip ediyor. Antalya'da yapılacak devre arası kampında Talisca'nın yüzde yüz takımla birlikte çalışmalara başlayacak olması tecrübeli teknik adamı azda olsa keyiflendirdi. Aras'ın ise tedavisinin bir süre daha devam edeceği belirtildi.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:51
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