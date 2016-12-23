 Rakitskiy zorluyor – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Rakitskiy zorluyor

    Rakitskiy zorluyor

    Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

    Başkan, Shakhtar Donetsk'in savunma oyuncusu Yaroslav Rakitskiy için "Onu çok izledim. Olabilir, niye olmasın? Mali koşullarla alakalı. Ama şu anda mı olur, sezon sonunda mı olur, bakacağız" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna ekibinin 27 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro civarında bonservis bedeli istediği öğrenildi. Shakhtar Donetsk'in bu isteği karşısında ise mali şartlar nedeniyle transferin şu an için zor gözüktüğü belirtildi
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:47
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