 PFDK’dan yine ceza – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    PFDK’dan yine ceza

    PFDK’dan yine ceza

    Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza aldı.

    Açıklamada, "Kasımpaşa-Beşiktaş maçında, Beşiktaşlı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir" denildi.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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