Güneş'ten Talisca sürprizi gelebilir
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında yarın Gaziantepspor'u Vodafone Arena'da ağırlayacak.
Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak bu sezonun ilk yenilgisini alan siyah-beyazlılarda cezası sona eren Brezilyalı stoper Marcelo Guedes, Gaziantepspor karşılaşmasında takımdaki yerini alacak. Aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Adriano Correia ise yarın forma giyemeyecek.
- Hutchinson ceza sınırında
Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson, ceza sınırında bulunuyor.
Geride kalan 15 haftada 3 sarı kart gören Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Hutchinson, bu maçta sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.
- Talisca sürpriz yapabilir
Ayak tarak kemiğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Anderson Talisca, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Gaziantepspor maçında forma giyebilecek. Bir süredir antrenmanlara devam eden Brezilyalı oyuncu, "Şehitlere Saygı" organizasyonunda sahaya çıkmıştı.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:42
- Hoca aranıyor
Toplam 8
Yorum
Ali sabrilerden hamitlerden sneijder selçuk podolski bunlardan kurtulun artı yeni hoca daha yenımı anladınız aslında lig maçlarında puan aldıgımız maçlar bile şansa rakip kaleyi baskı altına alıcagımız yerde sürekli stoperler paslaşıyor geri pas yanpas selçuktan bi an önce kurtulun takım offans futbolunu unutmus hep anlamsız paslaşmalar ve durarak paslaşmalar
- Gaziantepli Larsson Akhisar Belediye’de
Toplam 1
Yorum
Egeli Ya adam 46 maçta 4 gol atmış golcü olsa takımında oynar
- Gomez’e kupa çağrısı
Toplam 7
Yorum
bjk babel alındı eto yuda alın bitti. gol sorunu çekmeyiz.ömerle ebu bakarla bu iş olmaz
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