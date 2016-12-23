Güneş'ten Talisca sürprizi gelebilir

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalacak. Çınar'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak bu sezonun ilk yenilgisini alan siyah-beyazlılarda cezası sona eren Brezilyalı stoper Marcelo Guedes, Gaziantepspor karşılaşmasında takımdaki yerini alacak. Aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Adriano Correia ise yarın forma giyemeyecek.

- Hutchinson ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson, ceza sınırında bulunuyor.

Geride kalan 15 haftada 3 sarı kart gören Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Hutchinson, bu maçta sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

- Talisca sürpriz yapabilir

Ayak tarak kemiğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Anderson Talisca, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Gaziantepspor maçında forma giyebilecek. Bir süredir antrenmanlara devam eden Brezilyalı oyuncu, "Şehitlere Saygı" organizasyonunda sahaya çıkmıştı.