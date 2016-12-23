 Gomez’e kupa çağrısı – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Gomez’e kupa çağrısı

    Gomez’e kupa çağrısı

    Beşiktaş yönetimi, Wolfsburg’da forma giyen Alman forvet ’i “Gelirsen, birlikte UEFA Kupası’nı kaldırırız” diye ikna etmeye çalışıyor

    Siyah-beyazlılarda Mario Gomez ismi yeniden gündemin ilk sırasına oturdu. Darbe girişimi sonrasında 'le Beşiktaş arasındaki ipler koparken, Bursaspor maçı sonrası yaşanan hain saldırı ise iki tarafın yeniden yakınlaşmasını sağladı. Yaşanan hazin olay sonrasında Gomez mesaj atarak, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. O günden bu yana Beşiktaş yönetimi ile Gomez arasındaki mesaj trafiği daha da artarken, Alman oyuncunun bir mesajında, "İstanbul'u ve Beşiktaş'ı özledim" sözleri camiayı umutlandırdı.

    MENAJERLER DEVREDE
    Beşiktaş yönetimi gurbetçi bir menajer aracılığıyla araştırmalara başladı. Menajer, Beşiktaş adını vermeden Wolfsburg'a, "Gomez'e kiralama teklifi gelmesi durumunda şartlar nedir?" sorusunu yöneltti. Menajer, Beşiktaş yönetimine Wolfsburg'un takımın standartlarının çok üzerinde bir maaş ödediği Gomez'in tüm masraflarından kurtulması durumunda kiralama teklifine sıcak baktığını aktardı. Bunun üzerine harekete geçen yönetim de Gomez'i "Gelirsen, birlikte UEFA Kupası'nı kaldırırız" diye ikna etmeye çalışıyor.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:47
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