 Gaziantepspor hazırlıkları tamamlandı – Fotomaç – 23 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    hazırlıkları tamamlandı

    Gaziantepspor hazırlıkları tamamlandı

    , 'in 16. haftasında yarın sahasında 'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

    , maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gaziantepspor hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.