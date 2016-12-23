Gaziantepspor hazırlıkları tamamlandı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Gaziantepspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:34
- ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
Toplam 2
Yorum
joker62 İstanbul güzel rakı,şiş kebap boğaz alıştık bu yalanlara.Bizim ülkemiz ve insanlarımız güzel bu adamın ülkesi ve insanları kötü.Acaba Hollanda da insanlara Türkiye de yaşamak istermisiniz diye sorsalar ne kadar insan evet der.Sayıları nufusun %1 ni geçmez.Aynı soru Türklere Hollanda da yaşamak istermisiniz diye sorsalar?En az ? evet cevabını verir.Deneyin görün.
- Gençlere övgü yağdı
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Kenan Yusuf Yazıcı neden üst düzeye getirilemiyor bu takımda, şans neden veriilemedi anlayamadık gitti...
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
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vlkn80 Adam mıdır?! ADAMDIR...!! Dağılabilirsiniz...
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