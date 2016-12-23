Arena’da coşacağız

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, Radyospor'dan Özgür Sancar'a iddialı açıklamalarda bulundu.

Ürkmezgil, "Kasımpaşa maçında takım kötü desem kötü değil, iyi desek iyi değil. Tarifini yapamadığım bir maç. O maçtan alınacak dersleri çocuklarımız aldı. Bu hafta rakip G.Antep, onların da puana ihtiyacı var ve ciddiye alacağımız bir maç. Kendi sahamızda ve seyircimizin önünde oynamak bize ayrıca güç veriyor. Kendi sahamız ve seyircimizle coşacağız" ifadelerini kullandı.