Zapata’ya yeni teklif
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
- Cimbom uzatmada güldü
Toplam 10
Yorum
Aslan HAKEM IKILI MÜCADELELERDE BIZDEN YANA DÜDÜK CALDI AMA GOLLERIMIZDE PENALTIYI YANLIS CALDI CÜNKÜ AVANTAJ KURALINI IHLAL ETTI SNEIJDER GOLÜ ATMISTI NEDEN PENALTI CALDI?AMA KUSLAR ÖTÜSMEY NIYE BASLADI ANLAMADIK HERMAC HAKEM KIYAGI OLMADAN MAC KAZANMISLARMI?
- Gol yemediği maç yok
Toplam 5
Yorum
sandor TFF ve MHK nin hakemleri yine sahnedeydi.
- Akhisar Belediyespor, Larsson'la anlaştı
Toplam 2
Yorum
sandor Kesinlikle çok iyi bir oyuncu ,Gaziantep'in tam Beşiktaş maçından önce en iyi oyuncusunu yollaması çok enteresan durum.
Zapata’ya yeni teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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