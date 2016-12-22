 Zapata’ya yeni teklif – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Zapata’ya yeni teklif

    Zapata’ya yeni teklif
    'ta defteri bir kez daha açıldı. Beşiktaşlı yetkili Ali Naibi, pazartesi günü Bogota'ya geçerek Kolombiyalı stoper Zapata ve menajeri ile bir araya geldi. Naibi'nin, Zapata'ya transfer teklifi yaptığı ve bonservisini Milan'dan alması durumunda kendisiyle sözleşme imzalamak istediklerini söyledi.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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