 Veli Kavlak’a taraftar desteği – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    ’a taraftar desteği

    Veli Kavlak’a taraftar desteği
    'ta geçirdiği ameliyat nedeniyle uzun süredir formasından ayrı kalan 'ın hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Beşiktaş'ta geçirdiği omuz sakatlığı sonrası ameliyat olan ve bireysel çalışmalarna devam eden Veli Kavlak, hazırlıklarını durmaksızın sürdürüyor. Tecrübeli futbolcu antrenman sırasındaki çalışma görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar da Veli'nin bu paylaşımına büyük ilgi gösterdiler.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:48
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