Veli Kavlak’a taraftar desteği
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:48
- Kupaya tutundu
Toplam 3
Yorum
........... TUZLA SPOR DA GS DA OYNAYACAK NE OYUNCULAR VAR GÖRENE. BU GÜN GS DA OYNAYANLARI FERSAH FERSAH KATLIYORLAR. HOCALARINI BİLE AL KOY GS YIN BAŞINA İNANIYORUM RİEKERİK TEN YÜZDE SEKSEN DAHA BAŞARILI OLUR BU GENÇ TEKNİK DİREKTÖR. TEBRİK EDİYORUZ BU EKİP VE HOCASINI.
- ‘Maçı Tuzla hak etti’
Toplam 3
Yorum
Aslan HICBIRINIZ GALATASARAY FORMASINI HAK ETMIYORSUNUZ
- Vargas’tan sıcak mesaj
Toplam 2
Yorum
........ GS YIN SCOUT EKİBİ DEĞİL ONLAR, ONLAR GS YIN SÖĞÜT EKİBİ SÖĞÜT. ÇOK DOĞRU SÖYLEMİŞSİNİZ KOMİSYONCU ONLAR KOMİSYONCU. GS YI DÜŞÜNENLER DEĞİL.
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