 Türkiye'ye gitmek istiyorum – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Türkiye'ye gitmek istiyorum

    Türkiye'ye gitmek istiyorum

    Belçikalı stoper Lombaerts, menajeri aracılığıyla Rus yetkililere “Çok iyi bir teklif aldım, bırakın gideyim” diyerek yardım istedi.

    Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir stoperle güçlendirmek için temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın, Rusya Premier Lig ekibi Zenit'in Belçikalı yıldızı Nicolas Lombaerts'la ilgilenmeye devam ediyor. Başkanı'yla görüşüp "Çok iyi bir teklif aldım, bırakın gideyim" diyerek ayrılık isteğini ileten , kendisiyle ilgilenen siyah-beyazlılara da menajeri aracılığıyla mesaj gönderdi. Tecrübeli stoperin menajeri Santos Verhlust da Rus basınına yaptığı açıklamada Kara Kartal'ı işaret etti. Konuyla ilgili olarak Rusya basınına açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki savunmacı Lombaerts'in menajeri Santos Verhlust, "Nicolas, profesyonel bir futbolcu ve daha fazla forma giymeyi hak ettiğini düşünüyor. Kulüp başkanı Alexander Dyukova ve Gazprom CEO'su Alexei Miller ile bir görüşme gerçekleştirdi ve başka takıma gitmesine izin vermelerini istedi" ifadelerini kullanarak 'a mesaj gönderdi.

    SADECE 5 LİG MAÇINDA OYNADI
    Zenit'in formasını tam 10 sezondur giyen tecrübeli futbolcu Lombaerts, bu sezon takımında sadece 5 lig mücadelesinde görev yapabilmişti. Kariyerine daha fazla görev yapabileceği bir takımda devam etmeyi planlayan başarılı futbolcunun, menajeri aracılığıyla siyah-beyazlıların ilgisine olumlu yanıt verip beklemeye geçtiği bildirildi.

    SOLAK OLMASI BÜYÜK AVANTAJ
    Beşiktaş'ın stoper adayları arasında ilk sıralarda yer alan Lombaerts'in en büyük avantajı solak olması. 'in ısrarla 'sol stoper' istemesi nedeniyle Belçikalı stoperin adı diğer adaylardan bir adım öne çıkıyor.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:06
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