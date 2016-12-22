Kupa Kartal’ı Kerim!
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş’ın rakip filelere bıraktığı 5 golün 4’ü Kerim Frei’dan geldi. Genç yıldızın ligdeki 5 maçta ise henüz golü ve asisti yok.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Kerim Frei, kupa maçlarında takımının kurtarıcısı oldu. Beşiktaş kupada rakip fileleri 5 kez havalandırırken, gollerin 4'ü Kerim Frei'dan geldi. Ligde fazla şans bulamayan ancak kupa maçlarının tamamında forma giyen genç oyuncu, siyahbeyazlılar'ın 3 maçta topladığı 7 puanda büyük rol oynadı. Kupadaki 3 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran genç futbolcu, Süper Lig'de görev yaptığı 5 maçta ise ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. Bu arada sürekli teklif gelen ve son olarak Antalyaspor'un transfer listesine giren Kerim Frei'a gelen teklifleri kamp dönemine kadar bekletmeye alan transfer komitesi, sakatlıklarla daralan kadrodan dolayı Kerim'in ayrılmasına da sıcak bakmıyor.
DİĞER GOL ABOUBAKAR'DAN GELDİ
Siyah-beyazlıların, kupadaki bir diğer golünü ise Vincent Aboubakar kaydetti. Bu sezon büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen ancak beklenenin altında bir performans sergileyen Kamerunlu oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşmada 3 gol, Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta 2 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol atarak toplamda 6 gole ulaştı.
KANATTA GÖREV ALDIĞINI UNUTMA
Şenol Güneş, Bolu maçı dönüşü Kerim Frei'ın kulağını çekti. Tecrübeli çalıştırıcı genç oyuncusunu final paslarını çevre kontrolünü yaparak vermesi konusunda uyarır ve daha fazla orta yapması talebinde bulunurken, "Sen kanat oyuncususun, birinci vazifen orta" talimatı verdi.
DİĞER GOL ABOUBAKAR'DAN GELDİ
Siyah-beyazlıların, kupadaki bir diğer golünü ise Vincent Aboubakar kaydetti. Bu sezon büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen ancak beklenenin altında bir performans sergileyen Kamerunlu oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşmada 3 gol, Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta 2 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol atarak toplamda 6 gole ulaştı.
KANATTA GÖREV ALDIĞINI UNUTMA
Şenol Güneş, Bolu maçı dönüşü Kerim Frei'ın kulağını çekti. Tecrübeli çalıştırıcı genç oyuncusunu final paslarını çevre kontrolünü yaparak vermesi konusunda uyarır ve daha fazla orta yapması talebinde bulunurken, "Sen kanat oyuncususun, birinci vazifen orta" talimatı verdi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupaya tutundu
Toplam 2
Yorum
yazlklar olsun dursun özbek-ben GS-lı amma böyle oyundandan sonra GS-n CL-de bu kadro ile oynaması istemem neden -bu kadro avropa takımına en azı 6-0 yenilecek .
- Eto’o heyecanı
Toplam 5
Yorum
İbrahim Niasse ve Eto'o.. Harika olur. Gelecek sene bayağı güçlü bir kadro olur. Ama alacaklarını yada alabileceklerini sanmıyorum.
- Türkiye'ye gitmek istiyorum
Toplam 4
Yorum
karakartal izlemedim,aradığımız özelliklere sahipmi açıkçası bilmiyorum.
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