 Kupa Kartal’ı Kerim! – Fotomaç – 22 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kupa Kartal’ı Kerim!

    Kupa Kartal’ı Kerim!

    Bu sezon maçlarında ’ın rakip filelere bıraktığı 5 golün 4’ü ’dan geldi. Genç yıldızın ligdeki 5 maçta ise henüz golü ve asisti yok.

    'ın 'nda Boluspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Kerim Frei, kupa maçlarında takımının kurtarıcısı oldu. Beşiktaş kupada rakip fileleri 5 kez havalandırırken, gollerin 4'ü Kerim Frei'dan geldi. Ligde fazla şans bulamayan ancak kupa maçlarının tamamında forma giyen genç oyuncu, siyahbeyazlılar'ın 3 maçta topladığı 7 puanda büyük rol oynadı. Kupadaki 3 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran genç futbolcu, Süper Lig'de görev yaptığı 5 maçta ise ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. Bu arada sürekli teklif gelen ve son olarak Antalyaspor'un transfer listesine giren 'a gelen teklifleri kamp dönemine kadar bekletmeye alan transfer komitesi, sakatlıklarla daralan kadrodan dolayı Kerim'in ayrılmasına da sıcak bakmıyor.

    ĞER GOL ABOUBAKAR'DAN GELDİ
    Siyah-beyazlıların, kupadaki bir diğer golünü ise Vincent Aboubakar kaydetti. Bu sezon büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen ancak beklenenin altında bir performans sergileyen Kamerunlu oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşmada 3 gol, Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta 2 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol atarak toplamda 6 gole ulaştı.

    KANATTA GÖREV ALDIĞINI UNUTMA
    Şenol Güneş, Bolu maçı dönüşü Kerim Frei'ın kulağını çekti. Tecrübeli çalıştırıcı genç oyuncusunu final paslarını çevre kontrolünü yaparak vermesi konusunda uyarır ve daha fazla orta yapması talebinde bulunurken, "Sen kanat oyuncususun, birinci vazifen orta" talimatı verdi.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kupa Kartal’ı Kerim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.