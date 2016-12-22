Kartal’a rakip yok
FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan, Yunan ekibi AEK’yı farklı yendi, gruptaki 8. galibiyetini elde etti. 17 sayı atan Thompson maçın en skorer ismi oldu.
Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 10. hafta maçında, Yunan temsilcisi AEK'yı 82-68 mağlup etti. Thompson, 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Stimac da 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu arada Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Atiba Hutchinson, karşılaşmayı tribünden takip etti. Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki temsilcimiz Muratbey Uşak ise onuncu maçında Letonya temsilcisi Ventspils'e deplasmanda 97-86 yenildi. Pınar Karşıyaka da İsrail'de Maccabi Rishon'a 78-69 mağlup oldu.
SARICA: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET
Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Ufuk Sarıca, çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi. Sarıca, "Bugün grubu birinci ya da ikinci bitirebilecek galibiyeti aldık. Sezonun en önemli bölümünde istediğimiz sertliğe kavuşmuş durumdayız. Bu yüzden mutluyuz" ifadelerini kullandı.
SARICA: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET
Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Ufuk Sarıca, çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi. Sarıca, "Bugün grubu birinci ya da ikinci bitirebilecek galibiyeti aldık. Sezonun en önemli bölümünde istediğimiz sertliğe kavuşmuş durumdayız. Bu yüzden mutluyuz" ifadelerini kullandı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray ve Trabzon istiyor
Toplam 1
Yorum
Aslan ALIN BU COCUGU MUTLAKA ALIN
- İkinci stopere Koray freni
Toplam 3
Yorum
........ KORAY A KALDIYSA BU İŞ GS YANDI DEMEKTİR. FAKİRİN EKMEĞİ ÜMİTTİR YE MEMET YE BİTMEZ..
- Yeni yıl hediyesi
Toplam 7
Yorum
ortasaha bırak forveti eren podolski kolbeinn kimde var iki tane ortasaha lazım 1.sınıf josue selçuk hamit de jong bunlarla olmaz
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