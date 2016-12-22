Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başlarken, top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra kampa girecek.
Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra kampa girecek.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Salih Uçan atağı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH GENÇLER YOLUNDA..İRFAN CAN İLE TAKAS.
- İrfan Can 2 milyon euro
Toplam 12
Yorum
FB.Lİ NAZMİ SOSA YAŞLANDI..İRFAN İYİ BİR TRANSFER OLUR.
- Türkiye'ye gitmek istiyorum
Toplam 7
Yorum
çarşı öyle bir resim koymuşlarki arkadaki olacagı aklımın ucundan geçmedi gareth bale sandım
Gaziantepspor hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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