Gabigol'de engel!
Beşiktaş'ın ara transferdeki gözdelerinden İnterli forvet Gabigol için Santos kulübü ısrarını sürdürüyor. Santos Başkanı Modesto, "Bizim kapılarımız ona her zaman açık. Gabriel, İnter'de ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bunu biliyorum. Santos onun evi, istediği zaman geri dönebilir" dedi. İtalyan ekibi İnter, Gabigol'ü başka bir kulübe kiralık göndermeyi düşünüyor.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupa Kartal’ı Kerim!
Toplam 1
Yorum
karakartal Ligin ikinci yarısında kerim Frei'ya çok işimiz düşecek.
- Mutu: Görüşmedik!
Toplam 2
Yorum
efsane-10 dursun bey efendi dorin rotariu yeni HAJİ-bu yeni yılda tarafdarlara hediye et.
- Gerekeni yapacağız
Toplam 1
Yorum
Ali tetik Kizilcabölük derbisine çıkacaksınız umarım goller atarsınız yenilsenizde gol atın mücadele Edin bu futbol futbolu güzelleştiren gollerdir
Gabigol'de engel! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.