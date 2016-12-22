 Franco’dan 450 bin euro – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Franco’dan 450 bin euro

    Franco’dan 450 bin euro
    'a transferi sırasında ortaya çıkan rakamlar yüzünden her zaman kafa karıştıracak bir isim olarak kalacak , Kartal'a veda ediyor. 2.4 milyon euro'ya alınan ve bedelsiz kulübüne kiralanan Franco için Ali Naibi, Bogota ekibiyle anlaştı. Franco için Millonarios, siyahbeyazlı kulübe 450 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
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