Franco’dan 450 bin euro
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:41
- Kaleyi yine kapatamadı
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok karakterli,alçak gönüllü,yüreği kocaman bir insan; ama bunlar iyi kaleci olması için yetmiyor.Maalesef kaleciliği çok zayıf.Özgüveni düşük, birgol yiyince dağılıyor.
- Arda Turan'dan 3 gol 1 asist
Toplam 4
Yorum
75 adam çatır çatır oynuyor ... neyin hesabindasın....
- Zapata’ya yeni teklif
Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel gündemimize geldiği zaman videolarına bakmıştım.Rhodolfo ve Marcelodan daha ağır bir futbolcu ve top tekniğide onlardan çok zayıf.Kesinlikle işimize yaramaz.Rakitsky bundan çok çok daha iyi bir futbolcu.
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