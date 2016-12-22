FLAŞ! Ryan Babel Beşiktaş'ta
Deportivo ile sözleşmesi 1 Ocak 2017'de bitecek olan Ryan Babel, dün akşam Kral Kupası'nda Real Betis ağlarını havalandırarak Deportivo'ya golle veda etti. Babel karşılaşma sonrası kulüpten ayrılacağını açıkladı. İspanyol haber kaynakları flaş gelişmeyi, "Babel Beşiktaş'la anlaştı" şeklinde duyurdu.
Emre Çolak'ın takımı Deportivo ise sahasında Real Betis'i 3-1 yenerek üst tura çıktı. Maçın 77. dakikasında Joselu ile bir penaltı kaçıran Deportivo'nun gollerini 11. dakikada Arribas, 54. dakikada Luisinho ve 59. dakikada Ryan Babel kaydetti. Real Betis'in tek golünü 66. dakikada Piccini attı.
Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybeden Deportivo, sahasında aldığı 3-1'lik galibiyetle Kral Kupası'nda son 16'ya kaldı.
İSİM VERMEDEN AÇIKLADI
Deportivo'da rövanş maçında yedek bekleyen Emre Çolak, 89. dakikada Babel'in yerine oyuna girdi. İspanyol basını tarafından 1 Ocak 2017'de Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Hollandalı futbolcu Babel, Deportivo'ya gol ile veda etti. Deportivolu taraftarlar maç boyunca "Babel kal" diye tezahüratta bulundu. Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babel, takım ismi vermeden ayrılacağını açıklayarak, "Ailevi sebeplerden dolayı, yabancı bir takımdan aldığım teklifi kabul edeceğim." dedi.
İspnanya Kral Kupası'nın yayıncı kuruluşu Bein Sports, Babel'in açıklamalarını, "Babel Beşiktaş'la anlaştı" şeklinde duyurdu.
VEDA MESAJI YAYINLADI
Öte yandan, deneyimli futbolcu sosyal medya hesabından veda gibi bir mesaj yayınladı. 31 yaşındaki futbolcunun sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklama şöyle:
"Bütün desteğiniz için teşekkür ederim. Bütün antrenörlerime bana yardım ettikleri için teşekkür ederim. Son olarak Deportivo taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. En başından beri bana inanılmaz destek verdiler. Sadece 3 ay kalmama rağmen Coruna'yı evim gibi görüyorum. Umarım sezonun ikinci yarısında iyi bir dönem geçirirsiniz."
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:55
- Salih Uçan atağı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH GENÇLER YOLUNDA..İRFAN CAN İLE TAKAS.
- İrfan Can 2 milyon euro
Toplam 12
Yorum
FB.Lİ NAZMİ SOSA YAŞLANDI..İRFAN İYİ BİR TRANSFER OLUR.
- Türkiye'ye gitmek istiyorum
Toplam 7
Yorum
çarşı öyle bir resim koymuşlarki arkadaki olacagı aklımın ucundan geçmedi gareth bale sandım
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