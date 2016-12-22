Barça’da bile böylesi olmaz
Siyah-beyazlı taraftarlar, Boluspor deplasmanı dönüşü Beşiktaş kafilesinin yemek yediği restorantın etrafından uzun süre ayrılmadılar. Bu yoğun ilgi Adriano'yu çok şaşırttırken; Brezilyalı yıldız kar ve aşırı soğuğa rağmen kendilerini bekleyen taraftarlar için "Bu resmen çılgınlık. Barcelona'da bile bunun benzerine rastlamadım" yorumunu yaptı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupa Kartal’ı Kerim!
Toplam 1
Yorum
karakartal Ligin ikinci yarısında kerim Frei'ya çok işimiz düşecek.
- Mutu: Görüşmedik!
Toplam 2
Yorum
efsane-10 dursun bey efendi dorin rotariu yeni HAJİ-bu yeni yılda tarafdarlara hediye et.
- Gerekeni yapacağız
Toplam 1
Yorum
Ali tetik Kizilcabölük derbisine çıkacaksınız umarım goller atarsınız yenilsenizde gol atın mücadele Edin bu futbol futbolu güzelleştiren gollerdir
Barça’da bile böylesi olmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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