 Barça’da bile böylesi olmaz – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Barça’da bile böylesi olmaz

    Barça’da bile böylesi olmaz
    Siyah-beyazlı taraftarlar, Boluspor deplasmanı dönüşü kafilesinin yemek yediği restorantın etrafından uzun süre ayrılmadılar. Bu yoğun ilgi 'yu çok şaşırttırken; Brezilyalı yıldız kar ve aşırı soğuğa rağmen kendilerini bekleyen taraftarlar için "Bu resmen çılgınlık. Barcelona'da bile bunun benzerine rastlamadım" yorumunu yaptı.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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