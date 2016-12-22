Babel geri sayımda
Beşiktaş’ın senelik 1.7 milyon euro’luk teklifine prensipte ‘evet’ yanıtını veren Deportivo’nun Hollandalı forveti, İspanyol ekibinden ayrılmak için gün sayıyor.
Siyah-beyazlıların ara transferde kadrosuna katmak istediği isimlerin başında gelen Ryan Babel, geri sayıma geçti. Devre arasında Beşiktaş'a gelmeye hazırlanan Ryan Babel'in, önceki akşam Deportivo yönetimi ile yaptığı son görüşmeden de mutsuz ayrıldığı iddia edildi. Deportivo yönetiminin Beşiktaş'ın teklif ettiği rakam karşısında durmasının imkansız olduğu bu yüzden takım arkadaşları tarafından kendisine psikolojik baskı yapıldığı belirtildi. Fakat iki takım arasındaki büyük rakamsal farkın Babel'i etkilediği belirtildi. Beşiktaş'ın 2.5 yıl için 4.1 milyon euro'luk teklifini diğer takımların geçip geçmeme ihtimali bu transfere kesin sonuç kazandıracak. İspanyol basınına göre Hollandalı golcünün bir ayağı kulübün dışında. Deportivo'da başarılı bir performans sergilemesine rağmen kulübüyle mali konularda anlaşma sağlayamadığı için kontrat uzatmayan Ryan Babel'in, Beşiktaşlı olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör ve takım arkadaşlarınn 'kal' baskısına rağmen 'cambaz' lakabıyla bilinen oyuncu ayrılmayı kafasına koymuş durumda.
BEŞİKTAŞ'TA HER ŞEY VAR
Babel'in, Kasımpaşa'da forma giyerken Beşiktaş'la ilgili yaptığı açıklamalar İspanyol basınının dikkatinden kaçmadı. İspanyollar Babel'in sarf ettiği, "Beşiktaş'ın oyun tarzını ve mücadelesini çok beğeniyorum. Takım olarak çalışıyorlar" sözlerinin; Beşiktaş'ın teklifine olumlu baktığının kanıtı olacağını belirttiler.
GOLÜNÜ ATTI
Babel, Deportivo'nun İspanya Kral Kupası'nda Real Betis'i 3-1 yenerek tur atladığı maçta bir gol atıp bir de penaltı yaptırdı. 59. dakikada takımının üçüncü golüne imza atan Babel ardından ceza alanı içerisinde düşürülünce takımına penaltı kazandırdı. Ancak Deportivo bu penaltıdan yararlanamadı. Babel 89'da yerini milli futbolcu Emre Çolak'a bıraktı.
BEŞİKTAŞ'TA HER ŞEY VAR
Babel'in, Kasımpaşa'da forma giyerken Beşiktaş'la ilgili yaptığı açıklamalar İspanyol basınının dikkatinden kaçmadı. İspanyollar Babel'in sarf ettiği, "Beşiktaş'ın oyun tarzını ve mücadelesini çok beğeniyorum. Takım olarak çalışıyorlar" sözlerinin; Beşiktaş'ın teklifine olumlu baktığının kanıtı olacağını belirttiler.
GOLÜNÜ ATTI
Babel, Deportivo'nun İspanya Kral Kupası'nda Real Betis'i 3-1 yenerek tur atladığı maçta bir gol atıp bir de penaltı yaptırdı. 59. dakikada takımının üçüncü golüne imza atan Babel ardından ceza alanı içerisinde düşürülünce takımına penaltı kazandırdı. Ancak Deportivo bu penaltıdan yararlanamadı. Babel 89'da yerini milli futbolcu Emre Çolak'a bıraktı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:17
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