 Talisca’dan müzikli terapi – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    ’dan müzikli terapi

    Talisca’dan müzikli terapi
    Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı kalan Talisca, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, fiziksel antrenmanlarını yaparken kulaklığını hiç çıkarmazken, sevdiği müzikleri dinliyor ve kendini bu şekilde motive ediyor.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:55
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