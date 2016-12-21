Talisca’dan müzikli terapi

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı kalan Talisca, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, fiziksel antrenmanlarını yaparken kulaklığını hiç çıkarmazken, sevdiği müzikleri dinliyor ve kendini bu şekilde motive ediyor.