Şenol Güneş: "Konuşursam yanlış anlaşılır"

Teknik Direktörü, karşılaşma sonrası saha ve hava durumu nedeniyle mücadeleyle ilgili fazla konuşmamayı tercih etti. Tecrübeli hoca, sahanın hava koşullarına hazır olmadığını dile getirdi. Güneş şöyle konuştu: ''Boluspor'u tebrik ediyorum. Futbol adına güzel bir şey olmadığı için yorumluk bir şey de yok. Pas yok, şut yok, heyecan yok, pozisyon yok. Konuşmayayım, konuşunca yanlış anlaşılıyor.. Maç güzelliği yoktu."