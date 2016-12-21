Q7’nin kafasını Çinliler karıştırdı

BU sezonki performansıyla sözleşmesi otomatik uzayacak olan Quaresma, yeni sözleşme istedi. 1 milyon 65 bin euro kazanan Portekizli, 2 milyon euro isteyince yönetim şaşırdı. Bu çıkışın nedeninin Çin'den gelen 5-6 milyon euro'luk teklifler olduğu iddia edildi.