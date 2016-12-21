 Manoel'de sorun çıktı – Fotomaç – 21 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Manoel'de sorun çıktı

    Manoel'de sorun çıktı

    Teknik direktör Şenol Güneş'in 2 numaraya koyduğu isim Cruzeiro'nun stoperi Manoel. Ancak her Brezilyalı futbolcu gibi bonservisi 3'e bölünmüş durumda.

    26 yaşındaki stoperin bonservisinin yüzde 50'si Atletico Paranense'de, yüzde 40'ı formasını giydiği Cruzeiro'da, yüzde 10'u ise oyuncunun kendisinde. Brezilya'nın O Tempo sitesine göre Kartal, Cruzeiro ve oyuncu ile görüşmeleri ilerletti ancak Paranense ile masaya oturmadı. Esporte'ye göre ise Beşiktaş ile Paranense 8 milyon euro üzerinden pazarlık yaptı. Bu rakamın yarısını Paranense, kalan 4 milyon euro'nun yüzde 40'ını Cruzeiro, yüzde 10'u ise oyuncu alacak.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manoel'de sorun çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.