Manoel'de sorun çıktı

Teknik direktör Şenol Güneş'in 2 numaraya koyduğu isim Cruzeiro'nun stoperi Manoel. Ancak her Brezilyalı futbolcu gibi bonservisi 3'e bölünmüş durumda.

26 yaşındaki stoperin bonservisinin yüzde 50'si Atletico Paranense'de, yüzde 40'ı formasını giydiği Cruzeiro'da, yüzde 10'u ise oyuncunun kendisinde. Brezilya'nın O Tempo sitesine göre Kartal, Cruzeiro ve oyuncu ile görüşmeleri ilerletti ancak Paranense ile masaya oturmadı. Esporte'ye göre ise Beşiktaş ile Paranense 8 milyon euro üzerinden pazarlık yaptı. Bu rakamın yarısını Paranense, kalan 4 milyon euro'nun yüzde 40'ını Cruzeiro, yüzde 10'u ise oyuncu alacak.