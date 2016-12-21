 Lampe unutamadı – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    unutamadı

    Lampe unutamadı
    Beşiktaş'ın eski basketbolcusu Maciej Lampe kariyerini Çin'de sürdürse de siyah-beyazlıları unutamadı. Shenzen Leopards'ta forma giyen Lampe dün ünlü Çin Seddi'ndeydi. üzerinde Beşiktaş formalı ve elleriyle Kartal işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı. Binlerce Beşiktaş taraftarı beğendi.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:06
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