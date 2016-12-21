Kupa 'kar'deşliği
Yoğun yağış ve karla kaplı zeminde oynanan maçta Kartal, 60’ta Kerim ile öne geçti. 75’te Özgür’ün frikik golü skoru belirledi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıya oranla daha hareketli geçti. 60. dakikada soldan Muhammed Enes'in ortasında Kerim Frei'ın ceza sahası içinde bekletmeden attığı şutta top filelere gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.
KERİM'İN HER VURDUĞU GOL
Beşiktaş'ın bu sezon bu sezon Türkiye Kupası'nda gol yükünü Kerim Frei çekti. 3 maçta 5 gol atan siyahbeyazlı takımın 4 golü genç futbolcudan geldi. Kerim'in kupada kaleyi bulan tüm şutları gol oldu.
75'in ci dakikada Beşiktaş ceza yayına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Özgür Özkaya kullandı. Özgür'ün vuruşunda, Beck'in dizine çarpan top kaleci Tolga Zengin'i yanılttı ve filelere gitti: 1-1. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş puanını 7'ye çıkarırken, liderliğini sürdürdü. Boluspor'un ise puanı 4 oldu. Beşiktaş ile Boluspor grubun 4. maçında 27 Ocak'ta Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.
NASIL OYNADILAR?
Eslem: Genç ve yetenekli bir oyuncu Şenol hoca da özellikle Kupa maçlarında ona şans veriyor. Çok fazla yan pas yapması büyük sorun. Şansını daha iyi kullanmalı.
M.Enes: İkinci yarıda oyuna girdi ve siyah-beyazlı takıma hareketlilik getirdi. Kerim'in golünün hazırlayıcısıydı. Aynen böyle devam etmesi gerek.
Ömer: Çok etkisiz kaldı, ikili mücadele kazanamadı. İlk onbir de daha fazla şans bulmak istiyorsa bir an önce toparlanması lazım. Çok çalışmalı.
Olcay: Bu sezon gözle görülür bir düşüş içinde. Haftalardır formsuz dün de bekleneni vermekten uzak kaldı. Şenol hocanın verdiği şansı kullanamıyor.
Rholdolf: Uzun süredir yedek olmasına rağmen ağır zeminde iyilerden biriydi, risk almadı ve basit oynadı. Tecrübesini iyi kullandı. Atınç'ı da iyi yönlendirdi.
Adriano: Kara Kartal'ın en iyilerindendi sol kanadı iyi kapattı yerine göre öne çıkıp hücuma da katkı yapmaya çalıştı. Hırslı futbolu Beşiktaş'a katkı sağlıyor.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin FB den Emenike Vander Will RVP Fernandao Salih hatta Volkan Şen gönderilmeli bunların yerine adam gibi adam oyuncular alınmalı UEFA ve ligde başarı böyle gelir Volkan Şen bal yapmayan arı hiç bir faydası yok...
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin Hoca boşa demedi bu kadro ile anca bu kadar olur diye acilen bize devamlılıgı olan bir Forvet ve adam gibi bir 10 numara ayrıca sag kanat şart hatta 10 numara orta saha futbolcusundan hariç bir orta saha daha alınmalı o zaman başarı gelir..
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 4
Yorum
Sarı Kanarya_E Güle Güle Kaptan..
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