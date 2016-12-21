 ''Kesenin ağzını açın!'' – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    ''Kesenin ağzını açın!''

    ''Kesenin ağzını açın!''
    Beşiktaş'ın istediği iddia edilen forvet Richarlison için kulübü Fluminense'den açıklama geldi. 19 yaşındaki oyuncunun gelecekte çok daha fazla para edeceğini düşünen Brezilyalı yetkililer, 2.5-3 milyon euro'luk teklifleri ciddiye almadıklarını belirttiler.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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