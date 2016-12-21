''Kesenin ağzını açın!''

Beşiktaş'ın istediği iddia edilen forvet Richarlison için kulübü Fluminense'den açıklama geldi. 19 yaşındaki oyuncunun gelecekte çok daha fazla para edeceğini düşünen Brezilyalı yetkililer, 2.5-3 milyon euro'luk teklifleri ciddiye almadıklarını belirttiler.