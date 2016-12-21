Kerim Frei, gollere devam ediyor
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Kerim, kupada 4. golüne imza attı.
Beşiktaş kupada rakip fileleri 5 kez havalandırırken, gollerin 4'ü Kerim Frei'dan geldi. Ligde fazla şans bulamayan ancak kupa maçlarının tamamında forma giyen genç oyuncu, Siyah-Beyazlılar'ın 3 maçta topladığı 7 puanda büyük rol oynadı. Beşiktaş'ın kupadaki bir diğer golünü ise Aboubakar kaydetti. Bu sezon Beşiktaş'ta beklenenin altında performans sergileyen Kamerunlu oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 3, Spor Toto Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atarak toplamda 6 gole ulaştı.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:36
- ''Başkan ne derse o olur''
Toplam 4
Yorum
NEDDDEN VOLKAN DEDEM İHTİYARLADIN BE..ALTINDAN YILLARDR BİR GENÇ ADAM YETİŞTİRMEDİN...NEDEN ACABA..?
- Şenol Güneş: "Konuşursam yanlış anlaşılır"
Toplam 4
Yorum
Ertan Bu hava şartlarıda Beşiktaşımızın şanssızlığı. Bizden başka kimin böyle bir hava ve sahada maçı oldu. BU İŞLERE PLAN LAZIM PLAN...
- Volkan: Beni de avlıyor!
Toplam 2
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/*/ VOLKAN SEN DE İHTİYARLADIN BE DEDEM..Bİ GENÇLERE YOL VER..
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