 Jahmir istenmedi – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Jahmir istenmedi

    Jahmir istenmedi
    Adı kısa süre önce Beşiktaş ile anılan Jahmir Hyka beğenilmedi. Luzern forması giyen 28 yaşındaki futbolcu menajerler tarafından siyah-beyazlılara önerilmişti. Ancak scout ekibinden olumlu rapor çıkmadı. Kartal, şartlarını yokladığı Hyka'yı transfer listesinden çıkardı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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