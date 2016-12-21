Jahmir istenmedi

Adı kısa süre önce Beşiktaş ile anılan Jahmir Hyka beğenilmedi. Luzern forması giyen 28 yaşındaki futbolcu menajerler tarafından siyah-beyazlılara önerilmişti. Ancak scout ekibinden olumlu rapor çıkmadı. Kartal, şartlarını yokladığı Hyka'yı transfer listesinden çıkardı.