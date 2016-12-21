İlk hedef Rakitsky
Beşiktaş devre arasında savunmasına yapacağı takviye için hedeflerini kesinleştirdi. 3 aday arasından öne çıkan ise Shakhtar Donetsk’in 26 yaşındaki sol ayaklı stoperi Rakitsky oldu.
KİRALIK OLARAK GELECEK
Beşiktaş bugüne kadar kılı kırk yararak sürdürdüğü transfer politikasını değiştirmeyecek. Shakhtar'ın istediği 8 milyon euro'yu fazla bulan Kartal, Ukrayna ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini sunacak. Böylece UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasına uyulacak. 2018'e kadar kontratı bulunan Rakitsky için Shakhtar'ın vereceği cevaba göre de Beşiktaş ya bu ismi renklerine bağlayacak ya da alternatifleriyle kurduğu dirsek temasını sıklaştıracak.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:27
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin FB den Emenike Vander Will RVP Fernandao Salih hatta Volkan Şen gönderilmeli bunların yerine adam gibi adam oyuncular alınmalı UEFA ve ligde başarı böyle gelir Volkan Şen bal yapmayan arı hiç bir faydası yok...
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin Hoca boşa demedi bu kadro ile anca bu kadar olur diye acilen bize devamlılıgı olan bir Forvet ve adam gibi bir 10 numara ayrıca sag kanat şart hatta 10 numara orta saha futbolcusundan hariç bir orta saha daha alınmalı o zaman başarı gelir..
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 4
Yorum
Sarı Kanarya_E Güle Güle Kaptan..
İlk hedef Rakitsky haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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