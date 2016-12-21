 Bolu’ya bagajda gitti – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Bolu’ya bagajda gitti

    Bolu’ya bagajda gitti

    kaptanı , kupa için yapılan Bolu yolculuğunu şoförünün dinlendiği bagaj kısmındaki yataklı bölümde gerçekleştirdi.

    Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncularından kaptan , dün ilginç bir yolculuk yaşadı.. kafilesi dün öğle saatlerinde karayoluyla Bolu'ya geldi. Beşiktaş kafilesi, maç saatine kadar konaklayacağı Karacasu Beldesi'ndeki otel önünde siyah-beyazlı taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar, futbolcularına yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi. Tüm futbolcuların otobüsten inmesi ardından Bolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aziz Özçağlar ile bazı taraftarlar, çiçek vermek için kaptan Tolga Zengin'i bekledi.

    HERKES İNDİ, KAPTAN YOK
    Otobüsün kapıları kapandıktan sonra kaptan Tolga Zengin, otobüs şoförünün dinlendiği bagajdaki yataklı bölümden çıktı. Özçağlar, ayakkabısını giyerek dışarıya çıkan Tolga Zengin'e çiçek verdi. Tolga Zengin, otel önünde kendisine çiçek hediye eden minik bir kız taraftar ile de yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi.

    EN RAHAT YOLCULUK
    Tolga Zengin'in, otobüs şoförünün dinlendiği bagajdaki yataklı bölümden çıkması şaşkınlık yarattı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:18
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