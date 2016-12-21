 Biletler satışa çıktı – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Biletler satışa çıktı

    Biletler satışa çıktı
    , 'nda salı günü 20.30'da 'da Boluspor'u ağırlayacak. Bilet fiyatları 30-70 TL arasında değişiyor. Kartal, Süper Lig'de de cumartesi günü 19.00'da Vodafone Arena'da G.Antep ile karşılaşacak. Bilet fiyatları 80-345 TL arasında değişiyor. İki maçın biletleri de dün satışa çıktı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:29
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