Beşiktaş'ta G.Antepspor hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Gaziantepspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Boluspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan maçta forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmana diğer futbolcuların ısınma ve streching çalışması ile başladığı ifade edildi. Antrenmanın istasyon koşuları, pas çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması ile devam ettiği, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:01
- İETT'den 'Burak Yılmaz' açıklaması
Toplam 7
Yorum
lazer1903 Burakı tanımamış olabilirsin hemen küfür edip sopaya ne diye sarılıyorsun kaç yaşında adamsın bu olaya her zaman rastlayabilirsiniz halk otobüslerinde.
- Beşiktaş yine PFDK’lık oldu
Toplam 3
Yorum
1903 ligde k.paşa,osmanlı,başakşehir ve akhisar gibi takımların türk futboluna hiçbirşey vermedikleri ne statları stat ne seyircileri var tek işleri üç büyüklere çelme takıp gündeme oturmak koca İzmir den bir takım yok kocaeli,eskişehir, sakarya erzurum,zonguldak gibi illerde süper ligde olmalı ki ligin kalitesi artsın.
- 3 maçı alacağız
Toplam 1
Yorum
baksoy O da zor ama büyük ihtimalle Kızılca bölük maçlarını belki kazanırız.. Fenerbahçe maçında alınacak beraberliği başarı sayalım. Çünkü bu maçta Trabzon sporun " 0 " olduğu belli çünkü gol atma şansımız % 0 maalesef
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