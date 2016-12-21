 Beşiktaş yine PFDK’lık oldu – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    yine ’lık oldu

    Beşiktaş yine PFDK’lık oldu
    , 'de geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 'ya sevk edildi. 'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü'nün, 17.12.2016 tarihinde oynanan Kasımpaşa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:17
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