 Babel için yarışamazlar – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    için yarışamazlar

    Cadena Ser: Beşiktaş’ın teklifi Deportivo’nun çok üzerinde. ’in Beşiktaş’a gitmesi kesin gibi

    Beşiktaş'ın büyük oranda anlaşma sağladığı Babel konusunda İspanya'nın Cadena Ser radyosu, Hollandalı oyuncunun kafasının karışık olduğunu iddia etti. Radyo, 30 yaşındaki forvetin Deportivo'da devam etmek istediğini ancak bir yandan da Beşiktaş'a 'Hayır' diyemediğini duyurdu.

    Bunun en büyük nedeni olarak da İspanya'da futbolculardan kesilen yüzde 50'lik vergi gösterildi. Türkiye'de ise bu oranın düşük olmasıyla 'in siyah-beyazlıları daha cazip gördüğünün altı çizildi. Haberin detayında Beşiktaş'ın Babel'e önerdiği 1.7 milyon euro'luk ücretin Deportivo'nun sözleşme yenileme teklifinin çok üzerinde olduğuna yer verilirken, tecrübeli forvetin Beşiktaş'a gelmesinin kesin olduğu bilgisi paylaşıldı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:15
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