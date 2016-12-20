Sıradaki rakip AEK Ahens
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan sahasında Yunan ekibi AEK Ahens’i konuk edecek.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 9 haftada 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak lider durumda yer alan siyah-beyazlı ekip, 10. hafta itibariyle 8. galibiyetini almak istiyor. 2 mağlubiyetini de deplasmanda alan Beşiktaş Sompo Japan, kendi evinde Yunan rakibine karşı oynayacağı mücadeleyi kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 11:09
- Yattara: Göreve hazırım
Toplam 3
Yorum
İbrahim Teklif gelirse ben de Trabzonsporda çalışmak isterim. Hatta gelmese de... Ne güzel memleket...
- İlk imza Sidiki Maiga’ya
Toplam 5
Yorum
Ziya Ne zaman çevremize saygı göstermeye başlarsak, birbirimize karşı nefretlerimiz azalacak, daha güzel bir ülkede yaşıyor olacağız.
- Kartal'da rota Maicon Marques
Toplam 13
Yorum
HCK / BJK SEN VE MESSİAN ZAHMET ETMEYİN, SİZ BİZE FRİCKSON ERAZO'YU GÖNDERİN...
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