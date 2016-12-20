 Sıradaki rakip AEK Ahens – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Sıradaki rakip AEK Ahens

    Sıradaki rakip AEK Ahens

    FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan sahasında Yunan ekibi AEK Ahens’i konuk edecek.

    Deplasmanda karşılaştığı AEK Athens'i 88-78 gibi farklı bir skorla geçen Beşiktaş Sompo Japan, evinde kazanıp FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip yarın saat 20.00'de Akatlar Arena'da AEK Ahens ile karşı karşıya gelecek.

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 9 haftada 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak lider durumda yer alan siyah-beyazlı ekip, 10. hafta itibariyle 8. galibiyetini almak istiyor. 2 mağlubiyetini de deplasmanda alan Beşiktaş Sompo Japan, kendi evinde Yunan rakibine karşı oynayacağı mücadeleyi kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:09
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