Quaresma gidiyor mu?
Ricardo Quaresma, Vodafone Arena’da taraftarlara üçlü çektirme görüntülerinin altına “Bunu çok özleyeceğim” diye yazınca “Devre arasında gidiyor” yorumları yapıldı.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Q7, önceki gün, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla Beşiktaş formasını birkaç yıl daha giymek istediğini belirtirken, "Her zaman Beşiktaş. Umarım bu formayı uzun yıllar daha giyerim" ifadelerini kullandı. 33 yaşındaki yıldızın dün ise sosyal medya hesabından, takım olarak siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdikleri bir anın görüntülerini paylaşarak, "Bunu çok özleyeceğim" diye yazdı. Portekizli yıldızın devre arasına sadece bir hafta kala yaptığı bu paylaşım sosyal medyada 'Devre arasında ayrılacak mı?' tartışmalarına neden oldu.
YORUMLAR:
Halı sahada gol atınca "Quaresmaaaa" diye bağıran çocuklarınız biz. Ömrümüzden al ömrüne koy, saha da mücadele etsin diyen adamlarız biz. Yaşını hatırladıkça gözleri yaşaran adamlarız biz. Bu takımdan gidersen hep bir yanımız boş kalacak.
-Nereye dostum sakın !!! Gitme.
-Gitme be Reis. İkinci kez üzme bizi. Kal burada, heykelini dikelim.
-Çok saçma, gitmez o, göndermezler.
-Bırakır mı be, yüreği dayanmaz.
-Sakın bizi bırakma kurban olduğum herşeysin cansın ayağımızın dışı gönlümüzün kralısın seeen.
-Öldürmeye mi çalışıyosun sen bizi
-Sen bize sevdiğin için geldin, para için satmamalıyız.
-Felç indi soluma! Düzgün yaz canımızın içi bundan sonra.
-Bir yere gitme delioğlan be, üzme bizi.
-Bir daha senin gidişini görmeye yüreğim dayanmaz.
ALBAYRAK: UZATACAĞIZ!
Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Portekizli futbolcuları Quaresma'nın takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını ve kendisiyle yeni sözleşme imzalayacaklarını söyledi. Albayrak, "Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılma durumu yok. O burada mutlu ve biz de kendisinden memnunuz. Quaresma'ya yeni sözleşme teklif ettik. Tatile gidip gelecek, inşallah yeni sözleşme imzalayacağız" diye konuştu.
SEZON SONU ÖNEMLİ
Yönetici Metin Albayrak, Kasımpaşa yenilgisini telafi edecek güçte olduklarını söyledi. Albayrak, "Takım çözülmüyor! Geçen sezonun ilk yarısında iki kere yenilmiştik. Telafi edecek güçteyiz. Takımımız da o bilinçte. Bir, iki takviye ile tekrar hedeflerimize yoğunlaşacağız. Önemli olan sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak" yorumunu yaptı.
YORUMLAR:
Halı sahada gol atınca "Quaresmaaaa" diye bağıran çocuklarınız biz. Ömrümüzden al ömrüne koy, saha da mücadele etsin diyen adamlarız biz. Yaşını hatırladıkça gözleri yaşaran adamlarız biz. Bu takımdan gidersen hep bir yanımız boş kalacak.
-Nereye dostum sakın !!! Gitme.
-Gitme be Reis. İkinci kez üzme bizi. Kal burada, heykelini dikelim.
-Çok saçma, gitmez o, göndermezler.
-Bırakır mı be, yüreği dayanmaz.
-Sakın bizi bırakma kurban olduğum herşeysin cansın ayağımızın dışı gönlümüzün kralısın seeen.
-Öldürmeye mi çalışıyosun sen bizi
-Sen bize sevdiğin için geldin, para için satmamalıyız.
-Felç indi soluma! Düzgün yaz canımızın içi bundan sonra.
-Bir yere gitme delioğlan be, üzme bizi.
-Bir daha senin gidişini görmeye yüreğim dayanmaz.
ALBAYRAK: UZATACAĞIZ!
Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Portekizli futbolcuları Quaresma'nın takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını ve kendisiyle yeni sözleşme imzalayacaklarını söyledi. Albayrak, "Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılma durumu yok. O burada mutlu ve biz de kendisinden memnunuz. Quaresma'ya yeni sözleşme teklif ettik. Tatile gidip gelecek, inşallah yeni sözleşme imzalayacağız" diye konuştu.
SEZON SONU ÖNEMLİ
Yönetici Metin Albayrak, Kasımpaşa yenilgisini telafi edecek güçte olduklarını söyledi. Albayrak, "Takım çözülmüyor! Geçen sezonun ilk yarısında iki kere yenilmiştik. Telafi edecek güçteyiz. Takımımız da o bilinçte. Bir, iki takviye ile tekrar hedeflerimize yoğunlaşacağız. Önemli olan sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak" yorumunu yaptı.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:24
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